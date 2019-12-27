"جنوب الصين للطيران القابضة" تؤسس شركة شحن برأسمال قدره 143 مليون دولار

المصدر: بكين - رويترز

أسست شركة جنوب الصين للطيران القابضة، الشركة الأم لخطوط جنوب الصين الجوية، شركة شحن برأسمال مُسجل قدره 143 مليون دولار، في إطار سعيها للجمع بين أصولها للشحن الجوي، من خلال إصلاحات تقودها الدولة.

جرى الإفصاح عن الخطوة التي اُتخذت في 24 ديسمبر من خلال إفصاح جرت الموافقة عليه على نظام إعلان المعلومات الائتمانية للشركات الوطنية، وتأتي في الوقت الذي تعطي فيه الصين أولوية لتنفيذ إصلاحات مختلطة الملكية لتحسين وضع القطاع الحكومي المتضخم والمُثقل بالديون.

وجنوب الصين من بين 69 شركة مملوكة مركزياً للحكومة، وتشرف عليها الهيئة التنظيمية المعنية بالأصول الحكومية وهي (لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة والإشراف عليها). وفي تلك الحالة، ستنقل خطوط جنوب الصين الجوية وحدتها القديمة للشحن الجوي إلى الشركة المُسجلة حديثاً وفقاً بيان صادر عن لجنة إدارة الأصول.