«دبي للاستثمارات الحكومية».. أداء قوي يظهر مرونة النشاط

المصدر: إعداد: عمرو عادل

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سجلت مؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، أداءً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 يظهر مرونة أنشطتها المتنوعة، وذلك على الرغم من التباطؤ العالمي وتقلّب أسعار السلع الأساسية وانخفاض النفط.

وساعد تنويع عمليات المؤسسة والتركيز على تحسين المزيد من الكفاءات وتنمية أعمالها الأساسية على مواجهة ظروف السوق الصعبة وتحقيق أهداف طويلة الأجل من أجل ازدهار دبي.

971.1 مليار درهم إجمالي الأصول بنهاية يونيو 2019

10.4% زيادة في قيمة الأصول مقارنة مع نهاية 2018

106.3 مليارات إيرادات المؤسسة في 6 أشهر

10.5 مليارات أرباحاً صافية في النصف الأول

4.4% نمواً في صافي الأرباح على أساس سنوي

المؤسسة تحتضن طيفاً متنوعاً من القطاعات الحيوية:

10 شركات في الخدمات المالية تمثل 33.4% من إجمالي المحفظة

4 شركات في النقل بنسبة 18.2%

4 شركات في الصناعة والطاقة تشكل 17.4%

7 شركات بالعقار والإنشاءات بنحو 16%

3 شركات في الضيافة والترفيه تشكل 12.3%

7 شركات في قطاع التجزئة وغيره بنسبة 2.7%