«راكز رأس الخيمة» تحول مشاريعها إلزامياً إلى مبانٍ خضراء

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

كشفت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن تنفيذ مشاريع تطويرية لتحويل جميع مشاريعها إلى المباني الخضراء ضمن معايير «بارجيل» للوائح المباني الخضراء في رأس الخيمة، وذلك قبل أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ الإلزامي في 2020، بهدف دعم وتحقيق أهداف استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.

وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: أنه يتم حالياً بناء مستودعات ومساكن عمال بطريقة تتوافق ولوائح بارجيل، وأن أكثر من 100 مستودع على مساحة 38 الف متر مربع في منطقة الحمرا الصناعية بالإضافة الى 4 مباني سكن عمال على مساحة 15.5 الف متر مربع يتم تزويدها بأنظمة للطاقة الشمسية لتمكين عملاء «راكز» من الاعتماد عليها كمصدر للطاقة اللازمة وتشغيل معداتهم ومكائنهم عوضاً عن استهلاك الكهرباء، وتزويد المنشآت بأنظمة عزل للحرارة الخارجية، والتي تعمل على تقليل امتصاص الحرارة خلال ساعات النهار، وبالتالي استهلاك معدل أقل من الطاقة لتبريد وتهوية المنشأة وتهيئة الظروف المناسبة للعاملين فيها.

وأشار إلى أن المشروع يلعب دوراً مهماً في خفض قيمة الفواتير الاستهلاكية، وذلك من خلال توفير مصادر بديلة للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تتمثل في توفير الألواح الشمسية على أسطح المنشآت، إضافةً إلى ذلك فإن هذه الخطوة لن تعود بالنفع على عملاء المجموعة وحسب، وإنما ستساعدنا على تحقيق هدفنا المتمثل في رفع وعي مجتمع الأعمال حول أهمية كفاءة استخدام الطاقة والفوائد العائدة منها على البيئة والأجيال القادمة، وتقوم «راكز» على عقد دورات تدريبية وتوعوية لعملائنا المعنيين، وذلك لتعريفهم على لوائح ومتطلبات بارجيل والتي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي في عام 2020.

وأضاف: يأتي المشروع تماشياً مع لوائح المباني الخضراء في إمارة رأس الخيمة التي أصدرتها دائرة بلدية رأس الخيمة، والتي تهدف لتطبيق معايير الاستدامة على المباني الجديدة في الإمارة، والتي تمر بمرحلة التطبيق الطوعي قبل أن تدخل حيز التنفيذ الإلزامي في عام 2020.

وقال منذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة رئيس لجنة رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة: تقدر دائرة بلدية رأس الخيمة الجهود المتميزة التي تبذلها «راكز» في مجال كفاءة استخدام الطاقة، ونرحب باعتمادها لبارجيل، مما سيسهم في رفع مستوى التصميم والبناء في الإمارة.