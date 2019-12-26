«أمازون» تطلق متجراً جديداً يعتمد عربات التسوق الذكية

المصدر: سان فرانسيسكو - الوكالات

افتتحت «أمازون» المتجر الرابع والعشرين ضمن سلسلة متاجرها «أمازون جو»، والتي تتيح للعملاء استخدام عربات تسوق ذكية تحتوي على كاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد المنتجات التي تم شراؤها مع خصم قيمتها من بطاقات الائتمان الخاصة بهم أو عبر تطبيقي «آبل باي» أو «جوجل باي».

وسيضيء اللون الأخضر عند خروج العميل من المتجر في حالة إتمام طلبه وتحصيل الرسوم من رصيده، وعند حدوث أي خطأ، سيتحول الضوء إلى اللون الأحمر ليتم استدعاء موظف المتجر.

وتوفر «أمازون» هذه الميزة في المتاجر صغيرة الحجم فقط بسبب ارتفاع تكاليف تطبيق هذه التكنولوجيا، وافتتحت أول متجر لها بهذه التقنية في مدينة «سياتل» عام 2018، ولكنها تسعى إلى تطبيقها في آلاف المتاجر.

وتحاكي بعض الشركات الناشئة مثل «جرابانجو»، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، نهج «أمازون» المتمثل في تثبيت كاميرات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في عربات التسوق لمعرفة ما تم وضعه بداخلها وإضافة تكلفته على حساب العميل.