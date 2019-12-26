11.3 % نمو إنفاق الشركات الكورية الجنوبية على التطوير

المصدر: سول - دب أ

سجل إنفاق الشركات الكورية الجنوبية على الأبحاث والتطوير نمواً بمعدل 3. 11% سنوياً خلال العام الحالي رغم تراجع مبيعات هذه الشركات بشكل عام.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أمس، إلى أن إجمالي إنفاق أكبر 500 شركة كورية جنوبية من حيث المبيعات على البحث والتطوير، بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 39.3 تريليون وون (33.8 مليار دولار) بزيادة نسبتها 11.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل بلغ مجمل إيرادات الشركات المشاركة في المسح نحو 1265 تريليون وون في الفترة من يناير إلى سبتمبر، بانخفاض نسبته 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي الوقت نفسه مثلت نسبة إنفاق الشركات على البحث والتطوير 3.13% من المبيعات، بارتفاع قدره 0.34 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.