تايلاند تنفق 34 مليار دولار على البنية التحتية

المصدر: بانكوك - د ب أ

أعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلاند أمس الموافقة على حوالي 120 مشروعاً في مجالات البنية التحتية، باستثمارات تصل إلى حوالي تريليون باهت، مشيراً إلى أنه من المتوقع حصول العشرات من هذه المشروعات على الموافقة الحكومية النهائية خلال العام المقبل.

ووفقاً للمجلس من المتوقع أن تنفق الحكومة حوالي 1.03 تريليون باهت (34.15 مليار دولار) على مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث سيتم إنفاق 244 مليار باهت خلال العام المقبل ثم 379 مليار باهت في 2021 و403 مليارات باهت في 2022.

وتضم قائمة المشروعات المقررة خطوط قطارات فائقة السرعة وتوسيع شبكة السكك الحديدية وتطوير شبكة النقل الحضري ومحطات كهرباء وخطوطاً لنقل الطاقة. وتقدر التكلفة الإجمالية لكل هذه المشروعات بنحو 4.6 تريليونات باهت.