شاهد.. سقوط رافعة في البحر يتسبب في تلوث إيكولوجي

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

انقلبت السفينة ثم غرقت، مما تسبب في تلوث نفطي وجعل السلطات الأكوادورية تقوم على الفور بتفعيل خطة الطوارئ.

2300 لتر من الديزل في البحر

وقال نورمان وراي، وزير أرخبيل غالاباغوس: في حكومة الإكوادور: "تصرفنا على الفور. تم إبلاغ منتزه غالاباغوس الوطني بسرعة حتى تتمكن البحرية من احتواء بقعة النفط".

وتم نشر حواجز ضبط التوسع وأقمشة ماصة للحد من التأثير البيئي للحادث.

وأشارت السلطات الإكوادورية إن ما مجموعه حوالي 2300 لتر من الديزل تسربت في البحر، مضيفة أن بقعة الزيت أصبحت الحين تحت السيطرة.

تهديد إضافي للنظام البيئي

يقع أرخبيل غالاباغوس البركاني على بعد 1000 كيلومتر من البر الرئيسي الغربي لقارة أمريكا الجنوبية، ويشتهر الأرخبيل بتنوعه البيولوجي، لكن نظامه الإيكولوجي أصبح ضعيفا إلى حد كبير في السنوات الأخيرة بسبب السياحة الجماعية، كما يمثل هذا التلوث بالهيدروكربونات تهديداً إضافياً للحيوانات والنباتات على حد سواء.