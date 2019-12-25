5.9% ارتفاع أعداد السائحين إلى التايلاندية

المصدر: بانكوك - د ب أ

أعلنت وزارة السياحة التايلاندية أمس على موقعها الإلكتروني ارتفاع أعداد السائحين الذين زاروا البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي 5.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الوزارة القول إن عدد السائحين بلغ الشهر الماضي 3.36 ملايين سائح.

وكان عدد السائحين قد بلغ 3.17 ملايين سائح خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن أعداد السائحين الصينيين ارتفعت 18.3% إلى 798913 سائحاً، كما ارتفع عدد السائحين الهنود 22.6% إلى 173337 سائحاً.

كما أشارت الوزارة إلى أن عائدات قطاع السياحة ارتفعت خلال الشهر الماضي 2.98% إلى 166.9 مليار بات (الدولار يساوي 30 باتاً).