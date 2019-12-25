«هواوي» تبحث عن بدائل لتطبيقات «جوجل»

المصدر: بكين - الوكالات

تعمل «هواوي» بشكل مكثف مع عدد من المطورين في الهند لتطوير تطبيقات بديلة للخدمات التي تقدمها «جوجل» بسبب الممارسات التقييدية للولايات المتحدة ضد صانعة الجوالات الصينية.

وأشار الرئيس التنفيذي لدى «هواوي» و«هونور» في الهند «تشارلز بنج» في تصريحات لـ«إيكونوميك تايمز» إلى أن معظم التطبيقات الرئيسية ستكون جاهزة بحلول نهاية الشهر الحالي.

وتبحث «هونور» في الوقت الحالي مع مطوري أفضل 150 تطبيقاً في الهند من أجل الحصول عليها في متجر «هواوي» البديل لنظيره «جوجل بلاي»، بعد حظر أجهزتها الجديدة من التنزيل المسبق للعديد من التطبيقات مثل خرائط «جوجل» و«جوجل درايف».

كما تقدم العديد من المنتجات الجديدة في الهند كشاشات التلفاز وأجهزة الصوت الذكية؛ إذ تأمل في الحصول على حصة سوقية تبلغ نسبتها 10% من السوق الهندي العام المقبل.