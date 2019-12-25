حملة «لماذا تحتفظ بها 2019؟» تقلص انبعاثات الكربون 13.38 طناً مترياً

المصدر: دبي ــ البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حفلاً لتكريم المشاركين بحملتها «لماذا تحتفظ بها 2019؟» الذين زاد عددهم هذا العام على 60 جهة من أنحاء الإمارات.وسجلت الحملة التي انطلقت 2008 زيادة في أعداد الداعمين حيث بدأت بشريك واحد في دورتها الأولى، ووصل عدد داعميها هذا العام إلى 60 جهة كما وصل عدد المواد المتبرع بها إلى 3000 وحدة من مختلف المواد والمستلزمات واستفاد منها أكثر من 1900 أسرة متعففة.

وعند تقييم نتائج المواد التي تم تدويرها خلال الحملة، فقد جمعت الحملة 3411 كيلوغرامًا من الأوراق على شكل مجلات وصحف و 109 كيلوغرامات من المواد البلاستيكية، لتسهم في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحجم 13.38 طناً مترياً وتوفير 82.91 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة وحماية 58 شجرة من القطع بعد قياس نتائج التدوير بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة.