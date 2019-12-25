10 مناطق تتصدّر الطلب على الأراضي في دبي 2019

المصدر: إعداد - مشرق علي حيدر

لم تهدأ حدة التنافس بين تجار الأراضي وشركات التطوير العقاري على شراء عشرات ملايين الأمتار المربعة في مختلف مناطق دبي بهدف تشييد مشاريع متعددة الاستخدامات تجمع بين السكني والفندقي والترفيه، وطبقاً لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي برزت 10 مناطق من بين المناطق الأعلى طلباً في أوساط تجار الأراضي وهي (وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد ونخلة جميرا والثنية الرابعة والمركاض والثنية الخامسة وجبل علي الأولى والحبية الثالثة ومجمع دبي للاستثمار الأول ومعيصم الأول).