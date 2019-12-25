ماستركارد تطلق حملة «الخصومات الفضائية»

المصدر: دبي - البيان

ستكون ماستركارد العلامة التجارية الأولى في التاريخ التي يعاد تصميم شعارها من خلال الشمس والقمر. وبتاريخ الغد ستشهد دولة الإمارات كسوفاً للشمس يعرف باسم «حلقة النار» يحدث للمرة الأولى فيها منذ 172 عاماً، حيث سيمرّ القمر أمام الشمس معيداً أثناء مروره تشكيل شعار ماستركارد الشهير عالياً بين النجوم في السماء.

واحتفالاً بهذه المناسبة تعاونت ماستركارد مع موقع البيع بالتجزئة المحلي العملاق «نون»، لتوفير خصومات خيالية لعملائها تصل حتى 97% على بعضٍ من أشهر المنتجات المتوفرة عبر هذه المنصة، وذلك ضمن حملتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم «الخصومات الفضائية» تيمناً بهذه الظاهرة الطبيعية النادرة.

ومن خلال خبرتها المبتكرة والفريدة حول تجربة التسوق، تقدم ماستركارد لحاملي بطاقاتها خصومات إضافية بالتزامن مع مرور القمر أمام الشمس ليشكلا معاً شعار ماستركارد الفريد. وستنخفض الأسعار عبر موقع «نون» تدريجياً مع تواري الشمس خلف القمر، لتتيح للمتسوقين شراء حاجاتهم المفضلة بأسعار استثنائية.