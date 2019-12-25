محرك بحث يُضلل المستخدمين

المصدر: بكبن - الوكالات

استُخدمت أداة لتحديد المنتجات الحاصلة على تقييم مرتفع أو السلع منخفضة السعر لدى «أمازون دوت كوم» والمعروفة بـ«أمازون تشويس» لتضليل مستخدميها عبر الإرشاد إلى منتجات غير آمنة، وفقاً لما ذكر تقرير لـ«وول ستريت جورنال».

وأفاد التقرير أن أداة «أمازون» كانت تحدد عشرات المنتجات المحظورة، أو التي لا تفي بمعايير الأمان، وكذلك الحاصلة على شهادات سلامة مزورة.

وأضاف التقرير أن أطرافاً ثالثة من التجار تدخلت في المسألة عبر تطوير طرق للتلاعب بالخورازميات التي تساعد في إبراز منتجات محددة كخيار للشراء من أجل توجيه المستهلكين إلى شرائها. وقال متحدث باسم «أمازون» : «عندما نقرر وضع علامة على منتج على أنه خيار (أمازون)، فإننا ندمج بشكل استباقي عدداً من العوامل المصممة لحماية العملاء».