«سبريت إيروايز» تخطط لشراء 100 طائرة «إيه 320 نيو»

تخطط «سبريت إيروايز» لشراء 100 طائرة «إيه 320 نيو» من شركة الطيران الأوروبية «إيرباص»، مع وجود احتمالية لشراء خمسين طائرة إضافية لاحقًا.

وتوصلت الشركة الأمريكية إلى اتفاقية شراء طائرات من طراز «إيه 319» و«إيه 320» و«إيه 321» ليتم تسليمها حتى 2027، وتقدر قيمة الصفقة بما يتراوح بين 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار.

ووقعت «سبريت إيروايز» مذكرة تفاهم بشأن الصفقة مع «إيرباص» خلال أكتوبر الماضي بعد فترة وجيزة من إعلان الإدارة الأمريكية فرض تعريفات جمركية جديدة على الطائرات أوروبية الصنع. وستتم إضافة الطائرات الجديدة إلى أسطول «سبريت إيراويز» الذي يتضمن 31 طائرة من طراز «إيه 319» و64 طائرة من طراز «إيه 320»، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز «إيه 321». لندن - الوكالات