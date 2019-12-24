السعودية: ترقية الموظف الحكومي في أي وقت وليس مرتان في العام فقط

المصدر: البيان الإلكنروني

كشف وزير الخدمة المدنية السعودي سليمان الحمدان ، عن أن ترقية الموظف الحكومي ليست محصورة على مرتين في العام بل إنه يمكن ترقيته في أي وقت .

وأكد الوزير الذي كان يجيب على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس، على أن للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، "ولا نحصرها بمرتين خلال العام".

وأشار إلى وجود رغبة لدى الوزارة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص.

وأوضح أنه تم دمج أكثر من 16 لائحة وقاعدة وقرارا في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوز العديد من السلبيات، مؤكدا أنه تم الانتهاء من العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت أخيراً، وأن العمل جارٍ على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية.

وأكد الوزير الحمدان أن الوزارة تعمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن نسبة السعوديات في وظائف الحكومة ارتفعت إلى 40.3%، كما تم تحقيق مستهدف عام 2020 في تقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة إلى نسبة 37% من خلال توزيع النساء على أغلب السلالم والمجموعات الوظيفية في الخدمة المدنية.

