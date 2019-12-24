«الاتحاد للطيران» تشغّل رحلات موسمية جديدة إلى مالقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن إطلاق رحلات موسمية إلى مدينة مالقة الإسبانية، لملاقاة الطلب المتزايد من دولة الإمارات، والدول الخليجية الأخرى على هذه الوجهة الشهيرة في بلاد الأندلس.

وستشغّل الاتحاد ثلاث رحلات أسبوعية إلى مالقة عبر العاصمة المغربية الرباط، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 26 يونيو و13 سبتمبر 2020.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: لطالما كانت مالقة على قائمة وجهاتنا المحتملة، ونحن نشعر بسعادة عارمة عند إعلاننا عن تشغيل رحلات صيفية إلى كوستا ديل سول أو شاطئ الشمس، وهي منطقة تستقطب منذ عقود الكثير من السياح من دولة الإمارات. وستكون هذه الرحلات هي الوحيدة بين الإمارات وبوابة الأندلس الأساسية.

وأضاف: ستكون مالقة ثالث وجهة تشغّل إليها الاتحاد في إسبانيا، إلى جانب مدريد وبرشلونة. وسيتم تشغل هذه الرحلات على متن طائرات دريملاينر 787، لنضمن تقديم أفضل المنتجات والخدمات إلى ضيوفنا المسافرين للاستجمام أو في رحلات عمل.

وتضم طائرات «بوينغ 787-9 دريملاينر»، المرتبة بنظام 3 درجات، 8 مقصورات في الدرجة الأولى و28 مقصورة في درجة الأعمال و190 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية، كما توفر هذه الطائرة سعة إضافية لشحن البضائع بين جنوب إسبانيا وأبوظبي، وإلى وجهات متعددة على شبكة وجهات الاتحاد.

وتشتهر مالقة بأنها مسقط رأس الرسام الشهير بابلو بيكاسو، وهي أكبر نقطة دخول للمسافرين إلى الأندلس. ويوفر مطار المدينة سهولة الوصول عبر الطرق البرية إلى المناطق السياحية الشهيرة على البحر المتوسط، منها ماربيلا، والمواقع الأثرية في إشبيلية، قرطبة وغرناطة. وتعتبر مالقة ثاني أكبر مرفأ سياحي، بعد برشلونة على شبه الجزيرة الإيبيرية.

من جانب آخر، تستقبل الاتحاد للطيران ضيوفها على رحلات محددة بقائمة طعام احتفالية للمسافرين خلال فترة موسم الأعياد محضره من قبل فريق طهاة الاتحاد للطيران.

وستضم القائمة وجبات الأعياد التقليدية مثل الحبش المشوي إلى جانب حلوى الأعياد التقليدية. وتتوافر هذه القائمة الخاصة من تاريخ 24 وحتى 26 ديسيمبر لوجهات محددة وهي استراليا، كينيا، لبنان، مانيلا، سيؤول، سنغافورة، شمال أفريقيا، الولايات المتحدة ومعظم وجهات الاتحاد للطيران في أوروبا.