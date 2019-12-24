«لينوفو» تنظم في دبي أول بطولة ألعاب إلكترونية للفتيات

المصدر: دبي - البيان

استضافت شركة «لينوفو» في دبي أول بطولة لهواة الألعاب الإلكترونية من الفتيات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكدت الشركة أن هذه الخطوة تجسد جهودها المستمرة والداعمة لمجتمع الألعاب في الشرق الأوسط.

واستقطبت البطولة مجموعة من اللاعبات الموهوبات من مختلف أنحاء الإمارات للمنافسة والتحدي فضلاً عن حضور جلسات حوار ومناقشة بمشاركة نخبة من المختصين في هذا القطاع.

وتواصلت اللاعبات خلال الفعالية، حيث تنافسن في عدد من الألعاب الشهيرة. وبصفتها أكبر بائع للكمبيوترات في العالم، اتخذت شركة «لينوفو» خطوات كبيرة في جهود تعزيز تجربة الألعاب الإلكترونية لدى المستهلكين.

وتتضمن هذه الجهود إطلاقها لعلامتها التجارية الفرعية Legion التي تجمع بين أحدث الابتكارات في مجال تقنيات المعالجة والتبريد وتحسينات التقنيات الصوتية والمرئية لتعزيز تجربة اللعب الغامرة.