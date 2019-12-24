المسافرون في مطارات الإمارات الأكثر سعادة بتجربة السفر

المصدر: دبي - البيان

كشفت نتائج دراسة لشركة «كولينسون» في استطلاع للرأي أن المسافرين عبر مطارات الإمارات هم الأكثر سعادة بتجربة السفر. وأكد 75% من بين 500 مسافر أنهم يستمتعون بتجربة سفرهم عبر مطارات الدولة.

وقال مينيون باكنجهام، المسؤول الرئيسي للاستراتيجية المؤسسية في شركة «كولينسون»: نحن متحمسون للتعرف على العوامل التي تجعل المسافرين أكثر سعادة ورضا عن تجربتهم في المطار، حتى يتسنى لنا تقديم الدعم اللازم لشركائنا في إطار سعيهم لتحسين تجربة مبتكرة في المطار، بما يساهم في نيل قبول المسافرين حول العالم.

فمن الطبيعي أن ينفق العملاء الذين يشعرون بالرضا عن تجربة المطار مزيداً من الأموال، ولكن الأمر الأهم يكمن في التفاصيل.

وأضاف: إن تجربة المطار مجزّأة وتعتمد على النظام الإيكولوجي للشركاء اللاعبين، بما في ذلك شركات الطيران، وهيئات المطارات ومزودي الخدمات الأمنية والتشغيلية والتجار والأسواق الحرة وتجار البيع بالتجزئة.