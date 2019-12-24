«كينغستون ستانلي» أفضل وكالة توظيف مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

فازت «كينغستون ستانلي»، وكالة التوظيف والتسويق والتكنولوجيا الرقمية، بجائزة «أفضل وكالة توظيف مبتكرة»، بعد أن حظيت جهودها بالاستحسان الكبير خلال حفل جوائز مواهب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019.

تعد هذه الجائزة الأولى من نوعها للوكالة، الأمر الذي يساعدها على تعزيز نموها في إطار جهودها الرامية لتطوير الابتكار والمواهب في المنطقة. واستندت الجائزة إلى عدد من العوامل، ومن أهمها النشاط الاجتماعي والمشاركة والتفاعل واستخدام البيانات لتحقيق النتائج.

وقال أليكس كومي، العضو المنتدب في كينغستون ستانلي: رغم وجود قائمة تضم مئات وكالات التوظيف على «لينكدين»، واعتمادها على 30 موظفًا أو أقل، يشرفنا حصولنا على جائزة وكالة التوظيف الأكثر ابتكاراً، اعترافاً بكل ما نقوم به لتشجيع الابتكار في جميع جوانب خدماتنا، إلى جانب إيماننا الراسخ بتحقيق النتائج المطلوبة، بالاعتماد على التفكير الصحيح والشغف بالعمل والتحلي بالمواقف الإيجابية.

وتتبنى كينغستون ستانلي أسلوبًا بسيطًا وفعالاً لمضاعفة استراتيجية الابتكار، من خلال العلاقات والتفاعل واستقطاب الشركاء، والعمل الدؤوب على إبراز أنشطتها، بما يسهم في تحقيق شعارها المتمثل في «شبكتنا.. مستقبلك» على أرض الواقع.