نمو تجارة التحف الفنية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت تجارة التحف الفنية في أبوظبي نموها وارتفعت قيمتها إلى 6.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بزيادة نسبتها 71% مقارنة مع 3.86 مليارات درهم في الفترة ذاتها من 2018، وفق الأرقام التي يصدرها مركز إحصاء أبوظبي.

ويعكس النمو المتواصل لهذا النوع من التجارة منذ بداية العام الجاري مدى التطور الذي شهده، الأمر الذي أسهم في تحويل أبوظبي والإمارات بشكل عام إلى مركز إقليمي لتجارة التحف الفنية.

وتتصدر الإمارات المركز الأول في منطقة الخليج والشرق الأوسط في تجارة التحف الفنية وذلك بحسب المؤسسات الدولية المتخصصة وهو ما جعلها الوجهة المفضلة للعديد من الشركات والمؤسسات العالمية التي تصنف بأنها تشكل أقطاب هذا النوع من التجارة المميزة.

وكان لافتاً في أرقام مركز الإحصاء التي صدرت حديثاً القفزة الكبيرة التي حققتها تجارة إعادة التصدير والتصدير من التحف الفنية والتي بلغت قيمتها 1.55 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2019 بالمقارنة مع 1.306 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2018.

كذلك ارتفعت قيمة واردات الإمارة من التحف الفنية إلى 5.046 مليارات درهم في نهاية سبتمبر بزيادة 24.4% مقارنة مع 2.544 مليار درهم في فترة الرصد ذاتها من 2018. يشار إلى أن الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على تأسيس العديد من المتاحف وفي الوقت ذاته استقطبت كبرى المؤسسات المتخصصة في المزادات للأعمال الفنية وهو ما أوجد إقبالاً كبيراً من المهتمين على هذا النوع من التجارة.