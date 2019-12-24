%4.3 تراجع الأنشطة الصناعية في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية، عن تراجع كافة الأنشطة الصناعية في شهر أكتوبر لأول مرة في أربعة شهور. وأشارت البيانات المنشورة إلى أن المؤشر العمومي للنشاط الصناعي تراجع بنسبة 4.3% على أساس شهري في أكتوبر، بعد ارتفاعه بنسبة 1.9% خلال سبتمبر، ويعد ذلك أول تراجع منذ يونيو وجاء متوافقاً مع توقعات المحللين الاقتصاديين.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع الإنشاءات سجل تراجعاً بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر، بعد تراجع بنسبة 2.2% في الشهر السابق. وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% خلال أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 1.7% في الشهر السابق، بينما تراجع قطاع الصناعات الثانوية بنسبة 4.6% في أكتوبر بعد ارتفاعه 2.3%. وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر النشاط الصناعي 3.3% في أكتوبر، بعد تحقيقه مكاسب في الشهر السابق.