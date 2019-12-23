البندر روتانا يكشف عن برنامجه الاحتفالي لموسم العام الجديد

المصدر: دبي - البيان

كشف البندر روتانا عن برنامجه الاحتفالي لموسم العام الجديد، ويهدف البندر روتانا ذو الخمس نجوم والواجهة البحرية في دبي إلى جعل هذا الموسم استثنائياً، ومن هنا سوف يتيح لضيوفه أفضل الخيارات، والعديد من القوائم المترفة، وسبل الترفيه الباهرة، إضافة إلى خدمة متميزة.

وقال أيمن عاشور، المدير العام لمجموعة البندر روتانا وأرجان من روتانا: «بفضل ما يتميز به فندقنا من أماكن رائعة وعروض مغرية، نقدم لكم أفضل وأرقى الخيارات من أجل إسعادكم وضمان استمتاعكم بالاحتفال بموسم الأعياد مع عوائلكم وأصدقائكم. وسواء كنت تنوي الاحتفال بالكريسماس أو بالعام الجديد، أو حتى احتفالك كان بموسم العطلة فقط، سوف يوفر لك الفندق مجموعة من الخيارات الرائعة».

وها قد بدأت الاحتفالات بالفعل بشجرة الكريسماس المضيئة الرائعة، وازدانت بها ردهة الفندق، عندما التف العاملون بالفندق لإضفاء المتعة على ليلة الاحتفال. بعد هذا الحدث الباهر، قدم مطعم «سولت آند بيبر» عشاءً فاخراً للضيوف الأفاضل.

ويستطيع الضيوف اصطحاب عوائلهم وأصدقائهم للاحتفال بهذا المهرجان الرائع في 24 و25 ديسمبر الجاري، إذ سيواكب كل الأحداث فعاليات ترفيهية مخصصة للأسر والأصدقاء، بما فيها الترانيم التي تشدو بها إحدى الجوقات، إضافة إلى زيارة يقوم بها سانتا كلوز الذي سيسعد الضيوف الصغار بهداياه الرائعة. وسوف يقدم مطعم «سولت آند بيبر»، المكان الأنسب لتناول الطعام على مدى اليوم، بوفيه عشاء فخماً عشية عيد الميلاد وبوفيه غذاء يوم الكريسماس، لتكتمل البهجة بتناول الديك الرومي المعد جيداً لإمتاع الضيوف الكرام.