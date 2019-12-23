«الاتحاد للطيران» تدعم مبادرة مستقبل صحي أفضل للإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت مجموعة الاتحاد للطيران الأسبوع الماضي حلقة نقاش حول مبادرة مستقبل صحي أفضل للإمارات برعاية جامعة نيويورك أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وذلك في أكاديمية زايد للتدريب بالمقر الرئيسي للاتحاد.

شارك في الفعالية مجموعة من الخبراء والمتخصصين التابعين لجامعة نيويورك بغرض تسليط الضوء على أهمية المبادرة بالنسبة للمجتمع الإماراتي ودورها في الارتقاء بمستوى الصحة العامّة للأجيال الحالية والقادمة من مواطني الدولة.

وتؤكد الفعالية التزام الاتحاد للطيران بدعم المبادرات الوطنية التي تطلقها الدولة عبر التعاون مع كل الجهات المعنية، ولا سيما أن المبادرة قد اكتسبت مزيداً من الأهمية بعد قيام القيادة الرشيدة للدولة بالإعلان أن 2020 سيكون عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، والتي تمثل الصحة إحدى ركائزها الأساسية.