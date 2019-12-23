«أراضي دبي» تكرّم موظفاً أمضى أكثر من 50 عاماً في الدائرة

المصدر: دبي - البيان

تأكيداً على التزامها بتقدير إنجازات كوادرها، وتقدير تفانيهم وإخلاصهم وسعيهم المستمر لإسعاد متعامليها. أقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حفلاً لتكريم أول رسام خرائط عمل لديها وهو محمد مرتضى خان، الموظف الذي قضى أكثر من 50 عاماً في خدمتها.

وانضم محمد مرتضى إلى فريق عمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي في 31 مايو 1969، وأظهر أعلى مستويات التفاني والإخلاص، ليقدم لزملائه نموذجاً للوفاء بواجباته في خدمة الدائرة خلال العقود الخمسة الماضية. وعمل مرتضى في قسم المساحة، وكان مصدر دعم لجميع زملائه في القسم، من خلال العمل بروح الفريق الواحد، للاستفادة من خبرته الطويلة والمتراكمة.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة: سعدنا بتكريم زميل عزيز ينتمي إلى الرعيل الأول من كوادرنا الذين نفخر بإنجازاتهم ومواكبتهم لمسيرة الدائرة وتطورها. ويسرنا الإعراب عن تقديرنا البالغ له لما قدمه من خدمات جليلة للدائرة على مدار خمسة عقود كاملة. كان الزميل قدوة حسنة للموظفين الذين عملوا في الدائرة، وكان يبدي الاستعداد التام لدعم الجميع مستعيناً بخبراته الطويلة، لينهلوا منه معاني العمل بروح الفريق الواحد.

وأعرب محمد مرتضى عن امتنانه، وقال: لقد كانت مسيرة حافلة بالكثير من المحطات، شهدت خلالها كل مراحل تطور الدائرة من المعاملات الورقية، وصولاً إلى أحدث التطبيقات الرقمية والمنصات الإلكترونية، على نحو يعكس التقدم الهائل الذي يحققه القطاع العقاري في دبي.

إنني إذ أودّع الزملاء في هذا اليوم، أشعر بثقة تامة أن دائرتنا قوية بكوادرها الوطنية المؤهلة التي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ليسهم كل واحد منهم في تقدم الدائرة لتظل نموذجاً على الأداء الحكومي المتميز، والمحافظة على ريادتها بين نظيراتها على المستويين المحلي والإقليمي.