«رولز رويس» تكشف النقاب عن أسرع طائرة كهربائية

المصدر: دبي - البيان

كشفت «رولز رويس» النقاب عن طائرتها الكهربائية الأسرع في العالم. ويُعد هذا الكشف خطوة كبيرة نحو تحقيق طموح الشركة في كهربة قطاع الطيران، وسيبدأ العمل الآن على تركيب نظام الدفع الجديد والمبتكر والذي سيسمح لهذه الطائرة من تجاوز سرعة 480 كيلومتراً في الساعة، ما سيخولها لكسر عددٍ من الأرقام القياسية العالمية.

هذه الطائرة جزء من مشروع تابع لشركة «رولز رويس» معروف باسم «أكسيل» والمعني بكهربة صناعة الطيران، وهو جزء مهم من استراتيجية الشركة لدعم عملية تحول القطاع. يشمل «أكسيل» عدداً من الشركاء منهم شركة ياسا المُصنعة للمحركات الكهربائية وأدوات التحكم، بالإضافة إلى شركة إلكتروفلايت الناشئة.

وقال مدير الكهربة في «رولز رويس» روب واتسون، إن بناء أسرع طائرة كهربائية في العالم سيُحدث ثورةً في قطاع الطيران. نحن فخورون بالكشف عن هذه الطائرة، فهي خطوة مهمة جداً لنا نحو محاولة تحقيق رقم قياسي عالمي للسرعة واستمرار دفع عجلة الابتكار في رولز-رويس، وبقاؤنا في طليعة تطوير تكنولوجيا لتمكين الانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون.