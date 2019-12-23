62.4 ملياراً التسوق عبر الإنترنت بالإمارات في 11 شهراً

المصدر: دبي- البيان

رصدت شركة «جولي شيك» للتجارة الإلكترونية، المنصة العالمية الرائدة في التسوق عبر الإنترنت، نمواً قياسياً في مبيعات منصات التجارة الإلكترونية، حيث بلغ نمو المبيعات 40 % خلال نوفمبر الماضي، وتصدرت الإمارات والسعودية قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً على مستوى المنطقة.

وأظهرت البيانات وصول حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال 11 شهراً من 2019 إلى 62.4 مليار درهم، مع نمو مقدر أن يصل إلى 25% خلال السنوات القليلة المقبلة، فيما تستحوذ التجارة الإلكترونية على نحو 27 % من قيمة تجارة التجزئة في الإمارات، لتكون الإمارات أكثر أسواق التجارة الإلكترونية تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبلغت قيمة تجارة التجزئة في الإمارات، بما في ذلك المبيعات الافتراضية أكثر من 200 مليار درهم في عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 250 مليار درهم بحلول 2023، وأكدت المنصة أن عام 2019 شهد تبني عدد كبير من تجار التجزئة والمراكز التجارية في الإمارات، قنوات تسوق جديدة وتجارب رقمية، تعتمد على سداد المستهلكين لثمن مشترياتهم باستخدام عمليات الدفع الرقمية، التي تتسم بالسهولة والمرونة، بما يعضد نمو مبيعات التجارة الإلكترونية، ويخلق نمطاً جديداً من التسوق.

وسجلت منصة «جولي شيك»، مبيعات قياسية خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إطلاقها «جمعة جولي» في الإمارات والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي امتدت طوال نوفمبر الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها لمنصة تسوق إلكترونية، حيث طرحت الشركة عبر منصتها للتسوق الإلكتروني، باقة متنوعة من التصاميم المبتكرة والجديدة للمنتجات الأحدث عالمياً، بالإضافة إلى منتجات حصرية من أكثر من 5000 علامة تجارية صينية عالية الجودة، وأكثر من 2000 علامة تجارية دولية وإقليمية في الشرق الأوسط، استفاد منها أكثر من 50 مليون متسوق في العالم العربي.

وشهدت المنصة خصومات حصرية وصلت إلى 80% خلال الشهر الماضي شملت كل السلع والمنتجات على المنصة، وأبرزها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والملابس ومنتجات العناية الشخصية والتجميل والأكسسوارات وغيرها من السلع الحصرية.