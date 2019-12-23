21.8% تراجع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات التكنولوجية

المصدر: سيؤول - د ب أ

أظهرت بيانات أمس أن صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات التكنولوجية تراجعت للشهر الـ13 على التوالي في نوفمبر الماضي، وذلك يرجع إلى ضعف الطلب على الشرائح الإلكترونية وشاشات العرض والهواتف المحمولة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القول إن قيمة الصادرات بلغت 14.31 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 21.8%، مقارنة بالعام الماضي. يشار إلى أن صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل تراجعاً منذ نوفمبر 2018.

وتراجعت صادرات منتجات أشباه الموصلات، أحد أبرز السلع التصديرية لسيؤول، بنسبة 30.7% إلى 7.48 مليارات دولار، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار شرائح الذاكرة. وانخفضت صادرات الشاشات 25% الشهر الماضي إلى 1.71 مليار دولار.