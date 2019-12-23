«تِكنافيو»: 12.69 مليار دولار نمو سوق المراتب العالمي

المصدر: دبي - البيان

توقع التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة «تِكنافيو» نمو سوق المراتب العالمي بواقع 12.69 مليار دولار في الفترة ما بين 2019 و2023.

وفي ظل الفرص الهائلة التي تنتظرها السوق كنتيجة للزخم المتسارع الذي تشهده، يرى المحللون أن شركات تصنيع المراتب تسعى جاهدة إلى اعتماد التقنيات المبتكرة التي تتيح لها تحقيق الاستفادة المثلى من فرص النمو المستقبلية.

يأتي صدور التقرير استعداداً لمعرض النوم للشرق الأوسط والذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 9 وحتى 11 فبراير 2020 ويسلط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بقطاع النوم.

وقال طاهر باتراوالا، مدير شركة «ميديا فيوجن»، المنظمة للمعرض: تُمثل منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع الأسواق نمواً في مجال مستلزمات النوم.