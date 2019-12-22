«ياس مارينا» يحتفي بالعام الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

يحتفل مرسى ياس مارينا، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، ببداية العام الجديد بمهرجان للألعاب النارية التي سوف تضيء سماء أبوظبي خلال أمسية الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

وينظم المرسى عروضاً ترفيهية مباشرة احتفالاً بالمناسبة، وسوف يتمكن زوار مرسى ياس مارينا خلال ليلة رأس السنة من التنقل مجاناً عبر حافلات مخصصة، والوصول إلى حفل المغني برونو مارس الشهير والعودة إلى مرسى ياس مارينا للاحتفال في منافذ الأطعمة والمشروبات المرخصة حتى ساعات الصباح الأولى.

وتتفنن منافذ الأطعمة والمشروبات في مرسى ياس مارينا بالعروض الاحتفالية خلال ليلة رأس السنة.