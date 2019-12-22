استطلاع «البيان الاقتصادي»: الهوية الرقمية أفضل خيار لإنجاز التعاملات الحكومية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد أغلب المشاركين في استطلاع «البيان الاقتصادي» الأسبوعي أن الهوية الرقمية تُعدّ من أفضل الخيارات لإنجاز التعاملات الحكومية وأكثرها يسراً وموثوقية وسهولة، موضحين رغبتهم في التسجيل في الهوية الرقمية التي تمكّن المتعاملين من إثبات هويتهم وتوقيع الوثائق بشكل رقمي لدى الجهات الرسمية والخاصة المشاركة.

وأعرب 79% من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» الأسبوعي و73% من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» رغبتهم في التسجيل في الهوية الرقمية لدعم قدرتهم على الاستفادة من الخدمات الحكومية المتعددة التي توفرها للعديد من الهيئات والوزارات والجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، يصل حالياً عدد المستخدمين المسجلين في نظام الهوية الرقمية إلى 170 ألف مستخدم، فيما تهدف الهيئة إلى رفع نسبة استخدام تطبيق الهوية الرقمية وزيادة عدد المشتركين إلى 80% إجمالي عدد سكان الدولة، مع توقّع أن يتم فرض الهوية الرقمية في كل التعاملات الحكومية بحلول 2021.

وتمكّن الهوية الرقمية المسجلين من الوصول إلى خدمات أكثر من 5000 خدمة في أكثر من 72 جهة حكومية محلية واتحادية. وسيكون بمقدرة أي شخص أن يحمل بياناته في محفظته الرقمية، وأن يكون جزءاً من مجتمع الإمارات الرقمي، وستتيح المنظومة إثبات هوية المستخدم عبر الهاتف الذكي بشكل موثوق، وبدرجة عالية من الأمان، يستحيل على الآخرين خرق البيانات أو انتحال الشخصية.

وقال المهندس محمد يوسف الخميس، مدير برنامج «الحكومة الذكية» في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن التوقيع الإلكتروني الذي توفره الهوية الرقمية يعزز الشفافية والموثوقية التامة في المعاملات عبر نظام مؤتمت ومحكم وغير قابل للتزوير أو الاعتراض. وتوقع الخميس اعتماد القانون الاتحادي للتوقيع الإلكتروني على مستوى الإمارات خلال الربع الأول من العام المقبل لاستخدامه في كل المعاملات المصرفية والتجارية في الدولة.

ويمكن من خلال الهوية الوصول إلى 5030 خدمة موزعة على النحو التالي: 1657 خدمة اتحادية، 1125 في أبوظبي، 1012 في دبي، 265 في الشارقة، 240 في عجمان، 39 في أم القيوين، 419 في رأس الخيمة، و273 في الفجيرة.