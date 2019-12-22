مطارات أبوظبي تكرم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: أبوظبي- البيان

كرّمت مطارات أبوظبي شركاءها الاستراتيجيين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بالنظر إلى إسهاماتهم المستمرة، ودعمهم المتواصل لمسيرة الشركة وعملياتها، على مدى العام 2019.

جاء ذلك خلال فعالية جرى تنظيمها مؤخراً في أبوظبي، والتي سلطت مطارات أبوظبي من خلالها الضوء على التزامها المستمر، بالتعاون مع الأطراف المعنية وشركائها، والتأكيد على متانة العلاقة التي تربطها بهم، في جميع العمليات المتعلقة بقطاع الطيران من خدمات المسافرين وعمليات الشحن، إلى جانب الخدمات المقدمة للمنطقة الحرة والدورات التدريبية والتطويرية لمختلف المعنيين في الشركة والقطاع.

وجرى خلال الحفل تقديم 26 جائزة لشركات وجهات من مختلف المجالات في قطاع الطيران والمؤسسات والأجهزة الحكومية، التي تدعم عمليات مطارات أبوظبي ضمن مجموعة من الفئات المرتبطة بأداء هذه الجهات، ونتائجها المسجلة في المرافق التابعة لمطارات أبوظبي.