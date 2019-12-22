برج السيراميك يصعد متراً كل يوم

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تصاعدت عمليات انجاز برج الوصل في شارع الشيخ زايد الذي تطوره مجموعة وصل كأعلى ناطحة سحاب ذات واجهة سيراميك في العالم.

وتتسارع الأعمال الإنشائية في هذه الأيقونة المعمارية الواقعة قبالة برج خليفة، وتنفذها شركة «أرابتك». وبحسب مصادر عاملة في المشروع، فإن ناطحة السحاب تصعد متراً واحداً يومياً.

ومن المنتظر أن يبلغ ارتفاع ناطحة السحاب الجديدة نحو 300 متر عند إنجازها في نوفمبر 2021.

وتتكون ناطحة السحاب من 63 طابقاً متعددة الاستخدامات، ومن المقرر أن تسجل رقماً قياسياً بأطول ناطحة سحاب ذات واجهة سيراميك في العالم.

ويستكمل البرج مرحلة هندسية غير مسبوقة بعدما بدأت طبقاته باتخاذ شكل يتمحور حول حرف Z أو ما يعرف في مجال الهندسة المعمارية بتقنية (التعارض)، وهو مفهوم مستقى من أصول نحت التماثيل في الفنون الإيطالية.

وستضم واجهات البرج من السيراميك، ألواحاً شمسية ضوئية، للمساعدة في تنظيم درجة الحرارة الداخلية، والحد من الضوضاء، في حين تدعم الحديقة العمودية جهود الاستدامة وتعزز توجه دبي نحو أنظمة البناء الاخضر والمستدام الذي يراعي الاشتراطات البيئية ويحد من الانبعثات الكربونية عبر اعتماد مصادر الطاقة النظيفة.