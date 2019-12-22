فرنسا تزيد الضرائب على السيارات الأكثر تلويثاً للبيئة

المصدر: باريس - البيان

تعتزم فرنسا زيادة الضرائب على بعض أنواع السيارات والشاحنات التي تنبعث منها أكبر كميات من العوادم الملوثة للبيئة في العام المقبل، في خطوة تستهدف تقليل الانبعاثات. ووفقاً للقانون الذي أقره البرلمان فإن السيارات الرياضية متعددة الأغراض والشاحنات التي ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون بصورة أعلى من المستوى المحدد ستدفع ضرائب أعلى من المطبقة في الوقت الحالي عند 12.5 ألف يورو (13.9 ألف دولار).

وتعد السيارات الرياضية متعددة الأغراض من أكثر أنواع السيارات تلويثاً للبيئة، كما أنها أقل كفاءة في استهلاك الوقود، ومع ذلك فإنها شكلت 30% من إجمالي مبيعات السيارات في فرنسا في أول أحد عشر شهراً في العام الجاري.