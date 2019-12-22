«الجمعة البيضاء» تنعش التسوّق في أمريكا

المصدر: نيويورك - الوكالات

ارتفع كل من الإنفاق الاستهلاكي والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، وذلك بالتزامن مع فعاليات تسوق يومي «الجمعة البيضاء» و«عيد الشكر» وزيادة القوة الشرائية في تلك الفترة من العام.

وكشفت بيانات أمس أن إنفاق المستهلك في الولايات المتحدة على السلع والخدمات، والذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع بأكبر وتيرة في 4 أشهر بنحو 0.4% في نوفمبر وفقاً للتوقعات، ومقارنة بـ0.3% في أكتوبر.

كما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.5% في الشهر الماضي مقابل توقعات بأن يزيد بنسبة 0.3%، ومقارنة بـ0.1% في أكتوبر السابق له.

وارتفعت الأجور في نوفمبر بنسبة 0.4%، وهي وتيرة أبطأ من أكتوبر حينما زادت بنسبة 0.5%، أما المدخرات فارتفعت عند 1.31 تريليون دولار، مقابل 1.29 تريليون دولار في الشهر السابق له.