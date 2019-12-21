رمز مشترك بين طيران الخليج و«السريلانكية»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت الخطوط الجوية السريلانكية، الناقل الوطني لسريلانكا، وطيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، شراكة الرمز المشترك اعتبارًا من 18 ديسمبر 2019، وذلك في إطار تعزيزها بشكل كبير لخيارات السفر لعملائها.

وبموجب اتفاق الشراكة، تضع الخطوط الجوية السريلانكية رمزها «UL» على رحلات طيران الخليج من البحرين إلى كولومبو والعاصمة اليونانية أثينا ولارنكا في قبرص، وستقوم طيران الخليج بدورها بوضع رمزها «GF» على رحلات الخطوط الجوية السريلانكية من كولومبو إلى البحرين.

وقال فيبولا جوناتيليكا، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية السريلانكية: يسرنا الدخول في اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الخليج، وذلك في إطار استراتيجيتنا لعمل وتعزيز الشراكات مع شركات الطيران التي تتمتع بسمعة عالمية من حيث الجودة، الخدمة والموثوقية وليس لدينا شك في أن مسافرينا سوف يستمتعون برحلاتهم مع طيران الخليج.

من جهته، قال كريسمير كوكو، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج: يسعدنا التوقيع مع الخطوط الجوية السريلانكية وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وسريلانكا.