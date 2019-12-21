سوق دبي الحرة تعلن عن 5 فائزين في السحوبات الترويجية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سوق دبي الحرة عن خمسة فائزين في سحوباتها الترويجية التي أقامتها بمناسبة الذكرى الـ 36 لتأسيسها، والتي شهدت إطلاق عرض خصومات 25% على مجموعة واسعة من السلع عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، حيث بدأ العرض، الذي استغرق ثلاثة أيام، في منتصف ليلة 18 ديسمبر، وحتى يوم ذكرى التأسيس في العشرين من ديسمبر، وشهدت منافذ البيع خلال تلك الفترة حركة إنفاق كبيرة من قبل المسافرين، الأمر الذي عزز التوقعات بتحقيق السوق لمبيعات سنوية عالية مع نهاية العام.

وكشفت السوق عن الاسمين الفائزين بمبلغ مليون دولار لكل منهما في سحب مليونير الألفية (ميلينيوم مليونير) وعن الفائزين الثلاثة في سحب أروع المفاجآت (فاينست سربرايز)، حيث ابتسم الحظ إلى فيكرانت بيسواكراما من الهند عندما فاز بمليون دولار. وميلودي كوريتانا، فلبينية مقيمة في دبي، بمليون دولار.

أجرى السحب عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة، بمن فيهم كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، وراميش كيدامبي، رئيس العمليات، وصلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المؤسسية، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس - التسويق، وأنيتا مهرة - نائب أول الرئيس - الاتصال وسمعة مطارات دبي.

كما أجرت السوق الحرة بعد ذلك سحب «أروع المفاجآت»، حيث فاز بجائزته الأولى ويليام دونكان، بريطاني مقيم في دبي، وحصل على سيارة مرسيدس بنز إس 560، كما فاز الألماني رايف سينوزيك، مقيم في دبي، بالسيارة الثانية من نوع رانج روفر إتش إس أي 360، وفاز محمد مؤمن، هندي مقيم في دبي، بدراجة نارية من نوع أبريلا تونو.

وأعرب كولم ماكلوكلين عن سعادته بالنجاح الذي تحقق خلال احتفالات السوق بعيد تأسيسها الـ 36 طوال 3 أيام، وأشاد بالنتائج الإيجابية التي سجلتها أرقام المبيعات في جميع الصالات.

ويحظى العرض الترويجي في الذكرى السنوية لتأسيس السوق بترقب الكثير من المسافرين الذين يحرصون على توقيت سفرهم ليتزامن وإطلاق السوق عرض الخصومات 25%.