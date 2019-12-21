تغريم «سويسكوم» للاتصالات 190 مليون دولار

المصدر: جنيف - د ب أ

رفضت أعلى محكمة في سويسرا طلب استئناف قدمته شركة سويسكوم للاتصالات ضد تغريمها 186 مليون فرانك سويسري (190 مليون دولار) بسبب ارتكابها ممارسة تضر بالمنافسة.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن المحكمة الاتحادية السويسرية قضت بأن شركة سويسكوم قدمت، بالتعاون مع وحدتها سويسكوم شفايز، خدمات اتصالات النطاق العريض هيمنت من خلالها على السوق، وأساءت استغلال قوتها في مواجهة شركات الإنترنت الأخرى.

وخلصت المحكمة إلى أن ممارسات سويسكوم أضرت بقدرة منافسيها على تشغيل بعض خدماتهم على نحو يسمح لهم بتحقيق أرباح. وأعربت سويسكوم، ومقرها العاصمة السويسرية برن، عن «أسفها» لقرار المحكمة، وذكرت أن الغرامة المفروضة عليها ليس لها ما يبررها.

وقال المتحدث باسم الشركة: سويسكوم لا تهيمن على السوق، كما أن التنافسية والضغوط السعرية على شبكات الاتصالات كانت قائمة في وقت إجراء التحقيق مع الشركة بشأن ارتكابها ممارسات معادية للمنافسة.