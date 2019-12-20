بالفيديو.. جفاف وظمأ لأكثر من 5 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

في مقاطعة الكاب الشرقية، بالجنوب الشرقي من جنوب إفريقيا، لا يعرفون الناس حتى متى كانت آخر قطرة من أمطار حقيقية قد هطلت على أرضهم.. ربما خمس أو ست سنوات ، وفقًا لشهادات السكان.

تعيش افريقيا الجنوبية جفافا قاتلاً هو الأكبر من 35 سنة، فمقاطعة أديلايد بجنوب أفريقيا لم تعرف المطر من خمس سنوات، حيث تقوم منظمات غير حكومية بتزويد سكان هذه المنطقةبالمياه، التي أصبحت سببا لكل المشاكل التي تعيشها هذه المقاطعة.

تقول إحداهن: نستيقظ باكرا لأنه في بعض الأحيان يكون الطقس حارا، لنذهب في البحث عن الماء في أماكن أخرى قد يكون موجودا فيها، أمشي في بعض الأحيان بين ثلاث ساعات أو ساعتين متى ما نال مني التعب.

إنعدام المياه جعل الحياة الاجتماعية للسكان فوضوية، حيث أثر في تعليم الأطفال كونهم لم يصبحوا يرغبون في المجيء إلى المدرسة، فبعضهم يساعدون أولياءهم في جلب المياه.

المواشي هي أولى ضحايا الجفاف، وأمام اليأس الذي أصاب المربين لم يجدوا بدا من إرسال دوابهم إلى المسالخ.

يقول أحد الرعاة: نحاول البقاء ولكن إلى متى، وإذا لم تسقط الأمطار قريبا علينا ترك هذه المهنة، فالناس تعمل هنا من دون مداخيل‘ وفق تقرير لـ (Agence France-Presse).