جناح الاستدامة في إكسبو دبي يرسم ملامح مستقبل البيئة

المصدر: إعداد – بشار باغ

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يشكل جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي منصة للتعلم والتواصل والابتكار من أجل مستقبل أكثر استدامة، من خلال إلهام الزوار بأفكار تصب في مصلحة الإنسان والكوكب اليوم وغداً، مما يساهم في رسم ملامح مستقبل البيئة.

29000

متر مربع المساحة الإجمالية للجناح.

6300

متر مربع مساحة العرض داخل الجناح.

1055

عدد الألواح الشمسية التي سيتم تركيبها لتوليد الطاقة الكهربائية.

4

غيغاواط الطاقة التي يولدها الجناح خلال عام كامل.

30

ألف شخص طاقة الجناح الاستيعابية من الزوار يومياً.

130

متراً مربعاً سقف الجناح، وهو عبارة عن مظلة فولاذية بيضاوية الشكل.

75 %

نسبة تقليص استهلاك المياه في الجناح من خلال استخدام تقنيات ري مبتكرة بما فيها نظام لتدوير المياه الرمادية.

معايير

تم تصميم الجناح لتلبية معايير لييد البلاتينية للمباني المستدامة، وهي أعلى شهادة اعتماد متاحة للهندسة المعمارية، وسيطبق أعلى معايير الاستخدام الفعال للطاقة والمياه وإعادة استخدامها.

18

عدد أشجار الطاقة المحيطة بالجناح، وهي عبارة عن أعمدة يغطي كل منها صحن دائري يضم ألواحاً لتوليد الطاقة الشمسية ويتحرك الصحن لتتبع أشعة الشمس.

المصدر: مكتب إكسبو 2020 دبي