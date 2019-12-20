تراجع شركة الإلكترونيات الأمريكية ميكرون تكنولوجي إلى 491 مليون دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية ميكرون تكنولوجي تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة أن أرباح الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 491 مليون دولار بما يعادل 0.43 دولار للسهم الواحد مقابل 3.293 مليارات دولار بما يعادل 2.81 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأضافت الشركة أن أرباحها ربع السنوية بعد استبعاد البنود غير المتكررة وتأثير المتغيرات الموسمية بلغت 548 مليون دولار بما يعادل 0.48 دولار للسهم. في الوقت نفسه تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 35% إلى 5.14 مليارات دولار مقابل 7.91 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن التكنولوجيا تستحوذ على المعدّلات الأعلى من بين الشركات التي حققت أرباحاً خلال عام 2019 بشكل عام. فقد حلّت شركة آبل العملاقة في المرتبة الأولى بقيمة 205.5 مليارات دولار، تليها غوغل في المرتبة الثانية بـ 167.7 مليار دولار، ثمّ ميكروسوفت 125.3 مليار دولار. أمّا المرتبة الرابعة فكانت من نصيب أمازون بقيمة 97 مليار دولار.