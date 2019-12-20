جنيف جاذبة للمسافرين الخليجيين

المصدر: دبي - البيان

أثبتت جنيف شعبيتها مرة أخرى بين أوساط المسافرين من منطقة الخليج خلال عام 2019، حيث تتوافد إليها كل عام أعداد متزايدة من السياح الخليجيين لما توفره المدينة من أجواء عالمية مضيافة، العديد من العروض المناسبة لكافة أفراد العائلة بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها بفضل رحلات الطيران المباشرة.

وبحسب الاحصاءات، تستقبل جنيف أكبر عدد من الزوار من دول الخليج مقارنة مع غيرها من المدن في سويسرا، وخلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر 2019، حيث سجّل المسافرون إلى جنيف من منطقة الخليج أكثر من 215 ألف ليلة مبيت فندقية.

وقال فرانك رومانيه، مدير أسواق دول الخليج والهند في مؤسسة جنيف للسياحة والمؤتمرات: تُعدّ دول الخليج أحد أهم الأسواق في قطاع السفر في جنيف.