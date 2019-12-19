5 وجهات تستقطب زوار مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

تُمثل بداية الشتاء واقتراب موسم الأعياد التوقيت المثالي لزيارة مركز دبي المالي العالمي لاستكشاف أبرز 5 وجهات يُمكنكم الاستمتاع بها خلال شهر ديسمبر الجاري، وتعد وجهة للزوار.

1 «أفينيو البوابة»: يمكن الاطلاع على آخر المستجدات في عالم الأزياء من خلال زيارة فعالية DIFC Runway للموضة.

وقد أقيمت فعاليتان في «أفينيو البوابة» على مدى أمسيتين أمس وأول من أمس، شاركت فيهما نُخبة العلامات التجارية في عالم الموضة للرجال والنساء.

2 تجربة شنغهاي: لتذوق أطايب المأكولات الآسيوية الفاخرة المعاصرة في مطعم «شنغهاي مي»، الذي فتح أبوابه مؤخراً، والذي تحول بأجوائه المستوحاة من «آرت ديكو» وتراسه الزاخر بأشجار الخيزران، إلى وجهة مفضلة في أوساط المشاهير.

3 الغابات الاستوائية: يُسجل المطعم المدريدي الشهير «أمازونيكو» ظهوره الأول في المنطقة في قرية البوابة، ويقدم قائمة طعام مخصصة لموسم الأعياد تتميز بأطباق المطعم المستوحاة من إرث حوض الأمازون الغني في فنون الطبخ.

4 الأطباق الفيتنامية: يقدم مطعم «إندوتشاين» أشهى الأطباق الفرنسية الفيتنامية المتميّزة، حيث يحظى المطعم بشعبية كبيرة في دبي، فضلاً عن استقطابه أبرز المشاهير في نيويورك.

5 «فايب كافيه»: إذا كنتم تبحثون عن مكان جديد غير تقليدي للقاء الأصدقاء أو ترغبون بتناول وجبة صحية غنية بأفضل المكونات، فما عليكم إلا زيارة «فايب كافيه» والاستمتاع بالأجواء والموسيقى الرائعة.