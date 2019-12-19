مرافئ الفجيرة تدشّن موسم الرحلات البحرية

المصدر: أبوظبي - البيان

دشنت مرافئ الفجيرة، المملوكة بالكامل لموانئ أبوظبي، مؤخراً موسم الرحلات البحرية 2019-2020 بافتتاح أول مبنى مؤقت مجهز بالكامل لاستقبال ومغادرة المسافرين على متن السفينة السياحية «ماريلا ديسكفري» التي وصلت الميناء.

ويضم المبنى المؤقت الذي أنشأته مرافئ الفجيرة مرافق خدمية متنوعة، كقاعة للركاب ومنطقة استلام الحقائب، إضافة إلى خدمات الدعم اللوجستي لنقل المسافرين من وإلى مطار دبي وورلد سنترال وذلك لتسهيل إجراءات استقبال ومغادرة المسافرين على متن السفينة «ماريلا ديسكفري» خلال يومين.

وقال عبد العزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمرافئ الفجيرة: «يمثل الحدث لحظةً مهمة لإمارة الفجيرة وتتويجاً للعمل المثمر والجهود المشتركة مع شركائنا الحكوميين لتوفير كافة أشكال الدعم لقطاع الرحلات البحرية، والارتقاء بمكانة الفجيرة كوجهة رائدة على خريطة الرحلات البحرية السياحية العالمية».

وقالت نورة راشد الظاهري، مديرة محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لموانئ أبوظبي: «شهدت الرحلات البحرية في الفجيرة تطوراً لافتاً السنوات الماضية، حيث زاد عددها من 7 رحلات عام 2016 إلى 16 هذا العام بنمو 185 %».