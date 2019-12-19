«سياحة أبوظبي» تصنيف 5 نجوم

المصدر: أبوظبي - البيان

حازت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تصنيف 5 نجوم لتميز الأعمال من «المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة» (EFQM)؛ وهي مؤسسة غير ربحية، مقرها بروكسل ومكرسة لتشجيع التميز في قطاع الأعمال.

وحازت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي شهادة التميّز الدولي «معروفون بالتميز R4E» بعد عملية تقييم شاملة ومكثفة مباشرة استمرت أربعة أيام في مكاتب الدائرة في مبنى «نيشن تاورز». وبذلك أصبحت الدائرة ثالث مؤسسة في الإمارة تحصد هذا التقييم، والأولى التي حققته من أول محاولة.

وتولت «المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة» (EFQM) عملية التقييم التي أشرف عليها فريق من الخبراء المختصين، حيث قاموا بتقييم كل إدارات الدائرة بشكل فردي من حيث فاعلية وكفاءة إجراءاتها التشغيلية.