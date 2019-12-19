عرض النوافير الراقصة في ياس مول ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تستعد وجهة «ذا فاونتنز» الترفيهية في ياس مول لاستضافة العروض الترفيهية المباشرة لمدة 6 أيام خلال عطلتي نهاية الأسبوع في ديسمبر 2019، وتتضمن العروض الترفيهية عرض النوافير الراقصة مع الأضواء والتي تستقطب العائلات اعتباراً من اليوم ولغاية 21 ديسمبر ومن 26 ولغاية 28 ديسمبر 2019.

ويأتي عرض النوافير الراقصة مكملاً لجملة التجارب الفريدة التي من الممكن أن يحظى بها المتسوّقون أو عشاق المغامرات في ياس مول، مثل تجربة «كلايم» أبوظبي أكبر نفق هوائي للقفز الحر الذي تم افتتاحه مؤخراً، وحضور مهرجان الشتاء في عالم فيراري، أو التنزه في أرجاء وجهة «ذا فاونتنز الترفيهية».