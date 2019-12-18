مراكز تسوق أبوظبي والعين تطرح باقة من الفعاليات احتفالاً بالعام الجديد

المصدر: أبوظبي -البيان

قامت مراكز التسوق والمولات التابعة لشركة «لاين للاستثمار والعقارات المنضوية تحت مظلة مجموعة اللولو العالمية؛ بالتخطيط لمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية خلال موسم الأعياد الذي يسبق احتفالات العام الجديد وذلك في كل من مدينتيْ أبوظبي والعيـن حيث ستشهد مولات الوحدة ومشرف والراحة والخالدية ومزيد ومركز مدينة زايد للتسوق وبراري أوتليت والفوعة مول بالعين استضافة العديد من العروض والأنشطة التي تسعد المتسوقين وتضمن قضاء أجمل الأوقات عبر عروض عطلات نهاية الأسبوع وتتضمن عروض الشخصيات الكرتونية والمسابقات وعروض الدمى.

ويستضيف»الوحدة مول«عرض وينتر وندرلاند»أرض العجائب الشتوية«في يوم 24 ديسمبر، لتتواصل احتفالات موسم الأعياد من خلال تنظيم الأنشطة الترفيهية المختلفة يومياً حتى يوم 4 يناير بينما يستضيف»الخالدية مول«الموسم الثالث من فعالية القلعة الشتوية من 25 ديسمبر وحتى 25 يناير.