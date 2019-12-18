رأس الخيمة تطلق موقعاً إلكترونياً لاحتفالات رأس السنة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت رأس الخيمة الموقع الإلكتروني الجديد www.raknye.com بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة، التي من المتوقع أن تستقطب مئات الآلاف من الزوار، ويتيح الموقع الإلكتروني، المتوافر باللغتين العربية والإنجليزية، للزوار فرصة تنظيم رحلتهم إلى الإمارة ومشاهدة أحد أروع عروض الألعاب النارية في العالم، إضافة إلى باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة.

ويضم الموقع العديد من الخصائص التي تمثل نافذة للتعرف إلى كل تفاصيل احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة، بما في ذلك حجز تذاكر حفل العشاء الغنائي الذي تحييه المغنية اللبنانية نجوى كرم، والمغني العراقي وليد الشامي، كما يتيح الموقع إمكانية إجراء الحجوزات الفندقية في رأس الخيمة، والاطلاع على معلومات متكاملة عن أبرز الوجهات السياحية في الإمارة.

وإضافة إلى الاحتفال برأس السنة الجديدة، يمكن للزوار الاستفادة من قضاء الإجازة والاستمتاع بعطلة مطولة في رأس الخيمة، يستكشفون خلالها أبرز معالم الإمارة السياحية، بدءاً من الشواطئ الطبيعية الخلابة والجبال الساحرة، ووصولاً إلى أطول مسار انزلاقي في العالم، وتتوافر جميع تذاكر هذه الأنشطة عبر الموقع الإلكتروني.