انطلاق وشيك لعمليات تشييد مباني جزيرة وصل في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

رصد «البيان الاقتصادي» حركة متصاعدة في عمليات تجهيز موقع منتجع الجزيرة تمهيداً لتشييد مباني المشروع المكونة من 3 عناصر رئيسة وتنفذ المشروع مجموعة «وصل لإدارة الأصول» على مقربة من برج العرب، بالشراكة مع «إم جي إم» العالمية في حين تنفذ شركة BSBG العملاقة للهندسة المعمارية أعمال الخدمات الاستشارية والهندسة التنفيذية والهندسة الإنشائية، وخدمات الإشراف على أعمال البناء للجزيرة.

ويقوم المشروع الجديد على 3 عناصر فندقية وسكنية رئيسية تتكون من ألف غرفة وشقة فندقية، إضافة إلى عشر فلل خاصة، والعنصر الثالث مجموعة من المطاعم والمقاهي الفاخرة، وسيتم تشييد فندق ومنتجع «بيلاجيو» بمواصفات عالمية وفندق «إم جي إم» المميز بإطلالته الخاصة على الشاطئ.

وتضم الجزيرة إلى جانب الفندقين الفخمين مبنى مخصصاً للشقق الفندقية، إضافة إلى حمامات السباحة الداخلية والخارجية والصالات الرياضية ونادٍ لرجال الأعمال ونوافير مائية وشلالات اصطناعية ومناظر خلابة ومساحات خضراء تضفي جواً عائلياً وترفيهياً لمرتادي الجزيرة التي تضم كذلك مشروع «دبي سفير»، وهو برج ترفيهي يتوسط الجزيرة ويرتفع 110 أمتار، ويتسع لنحو 300 مقعد للضيوف لتمكينهم من مشاهدة عروض الصوت والضوء بالأبعاد الثلاثية مع المؤثرات الخاصة.