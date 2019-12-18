الذكرى السنوية العشرين لـ «مجموعة لاندمارك»

المصدر: دبي - البيان

تحتفي «مجموعة لاندمارك»، المتخصصة في تجارة التجزئة والضيافة على مستوى المنطقة، هذا العام، بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس قسم الولاء التابع لها، إذ تهدي العملاء مكافآت قيّمة.

وأطلقت المجموعة برنامجها الأول لولاء العملاء تحت اسم «بطاقة لاندمارك بريفليج» عام 1999 بهدف توفير قيمة استثنائية لعملائها.

وفي 2010، أطلقت «لاندمارك» برنامج ولاء العملاء بتصميم جديد يحمل اسم «شكراً»، ليصبح اليوم أكبر برنامج من نوعه في قطاع تجارة التجزئة والضيافة، ويقدم سنوياً مكافآته المتميزة لأكثر من 10 ملايين عضو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.