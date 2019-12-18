%4.9 نمو مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد

المصدر: روما - د ب أ

أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي لمصنعي السيارات الصادرة أمس نمو مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد خلال الشهر الماضي 4.9% في حين تراجعت المبيعات خلال أول 11 شهراً من العام الحالي بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار الاتحاد في نشرته الشهرية إلى وصول عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها خلال نوفمبر الماضي في الاتحاد الأوروبي إلى 1.17مليون سيارة ليسجل الشهر ثالث زيادة شهرية خلال العام.

وتعود الزيادة الكبيرة الشهر الماضي إلى انخفاض المبيعات في شهر المقارنة من العام الماضي عندما تراجعت المبيعات 8% بسبب تداعيات تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة لعوادم السيارات بحسب اتحاد مصنعي السيارات.

وتراجعت المبيعات في بريطانيا 1.3% الشهر الماضي في حين زادت 9.7% في ألمانيا وبنحو 2.3% في إسبانيا و2.2 % في إيطاليا و0.7% في فرنسا وهي أكبر 5 أسواق سيارات في أوروبا.